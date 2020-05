Troben mort l'home de 40 anys desaparegut a Santa Maria de Palautordera

D'altra banda, també es van visualitzar les imatges de les càmeres de videovigilància instal·lades al municipi, i es va demanar suport a l'Associació Catalana d'Aeronaus No Tripulades, que va fer diverses inspeccions amb drons per la zona, sense cap resultat.



Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest matí que s'ha trobat el cos sense vida de Josep Ayguadé, un veí de 40 anys de Santa Maria de Palautordera. En Pep, tal com era conegut popularment, estava desaparegut des del passat 27 d'abril al vespre quan va ser vist prop del camí de casa seva.Des del Centre d'Emergències de Catalunya, es va establir un dispositiu de recerca d'un radi de 500 metres al voltant del seu domicili per si hagués pogut patir algun tipus d'accident. En aquest dispositiu hi varen participar dotacions de diferents parcs de Bombers Voluntaris de Santa Maria de Palautordera, unitats de Seguretat Ciutadana, la Unitat CaninFinalment aquesta nit passada s'ha trobat sense vida en una zona boscosa de Santa Maria de Palautordera prop de la casa on vivia.Josep Ayguadé era una persona molt coneguda en ambients culturals i musicals del Baix Montseny. Les xarxes socials s'han emplanat de missatges de condol.