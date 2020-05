Sánchez reclama complir «fil per randa» les mesures de desescalada per evitar un rebrot

La gestió de la desescalada és una prova de foc per evitar un retrocés en l'epidèmia del coronavirus que impliqui un segon confinament. A 48 hores que la meitat del territori espanyol entri en fase 1, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat públicament que se segueixin "fil per randa" les mesures de relaxament de restriccions fixades per evitar un rebrot dels contagis. "Cautela i prudència", ha demanat.El president espanyol ha argumentat que l'esforç col·lectiu i la "disciplina excepcional" de la ciutadania ha permès posar en marxa un desconfinament gradual i asimètric, però que cal tenir present que la lluita contra la pandèmia continua vigent i no s'extingirà fins que s'aconsegueixi una vacuna o un remei definitiu contra la Covid-19. "Hem de cohabitar amb el virus", ha assegurat. Això implica, ha insistit, potenciar l'atenció primària per detectar precoçment els casis i apuntalar el sistema sanitari per tenir capacitat de resposta en cas de necessitat. "Tot i això, però, serviria de poc si no s'acompanya de l'esforç responsable de cada persona", ha advertit.Aquesta primera etapa permet visitat familiars i amics a domicilis amb un màxim de deu persones, anar a la terrassa d'un bar, que obriran amb una capacitat del 50%, o assistir a vetlles de difunts amb una limitació de deu assistents en espais tancats i 15 en espais a l'exterior. També reobren els comerços de proximitat amb mesures de distanciament i els allotjaments turístics, així com els mercats a l'aire lliure amb només el 25% de les parades. No es podran fer, però, desplaçaments entre regions, encara que estiguin en la mateixa fase, i tampoc trasllats a segones residències encara que estiguin en una mateixa àrea. Durant la seva compareixença Sánchez ha dit que sí per error, ja que el BOE no ho contempla.El president del govern espanyol ha refermat el seu compromís per fer aquesta transició cap a la "nova normalitat" amb una fórmula de "cogovern" amb les comunitats autònomes malgrat que la desescalada estigui coordenada des de la Moncloa. "Tots som interdependents. El que passa en un punt del país incideix en tot", ha argumentat. Ha dit,En aquest sentit, ha passat de puntetes sobre l'acord amb Ciutadans per aprovar la pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres al Congrés, quan ERC va optar per votar en contra. Ha defensat que el seu govern mai ha pretès "polititzar" l'emergència sanitària i ha demanat, per tant, diferenciar la necessitat de mantenir vigent l'estat d'alarma de qualsevol ideologia. "L'estat d'alarma ha servit per salvar vides", ha subratllat.També ha detallat que aquest estat d'alarma ja no és el mateix que el primer perquè evoluciona de la mateixa manera que evoluciona l'epidèmia, però que, en tot cas, es tracta d'un paraigües jurídic "fonamental" i en cap cas "un projecte polític". Ha apuntat, però, que a mesura que el desconfinament de la població avanci, hi haurà una "desescalada institucional".Sánchez ha assegurat que, al mateix temps que es gestiona el desconfinament, ara cal començar a pensar en la reconstrucció per fer front a la crisi social i econòmica. Al Congrés ja s'ha creat una comissió específica, però el president del govern espanyol ha demanat que es facin extensible a tots els nivells, tant autonòmic com local.Tal i com va anunciar al Congrés, ha especificat que quan es completi la desescalada se celebrarà un gran homenatge de record a les víctimes de la pandèmia que estarà presidit pel rei Felip VI. Abans, però, quan tot l'estat espanyol entri en fase 1, es decretarà el dol oficial i les banderes onejaran a mig pal en els edificis públics.

