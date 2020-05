Es podrà anar a segones residències durant la fase 1?

Els ciutadans que a partir de dilluns 11 de maig estiguin en una regió sanitària en fase 1 podran moure's per tota aquesta regió. Tot i això, el govern espanyol no permet en aquesta fase que hi pugui haver desplaçaments a les segones residències, tot i que aquesta estigui dins de la mateixa zona. L'executiu ho justifica per la mobilitat que això representa i no preveu que es puguin fer aquests desplaçaments fins a la fase 2.El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'ordre que detalla què es podrà fer en fase 1. Es mantenen les franges horàries, que les comunitats podran modificar dues hores amunt o avall, però no s'aplicaran per aquelles activitats permeses en la fase 1.L'ordre publicada al BOE inclou que, en els territoris en fase 1, es podrà circular per tota la unitat territorial de referència, les regions sanitàries en el cas de Catalunya. Estableix algunes excepcions per motius sanitaris o laborals, però el govern espanyol no permet que, en aquesta fase, es puguin fer desplaçaments a segones residències.Segons l'executiu, aquest desplaçament provoca més mobilitat que altres activitats permeses dins de la mateixa regió, com anar a un hotel, perquè anar a una segona residència també comporta activitats addicionals que poden fer augment el risc de contagi, com comprar en botigues de la zona.El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat els detalls de les mesures de desescalada que entraran en vigor a partir del dilluns a tots aquells territoris que estrenaran la fase 1. En el cas de Catalunya, només són les regions de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Barcelona, Catalunya Central, Lleida, Girona i i les regions metropolitanes Nord i Sud continuaran, de moment, en fase 0. No està permesa, a més, la mobilitat entre regions a excepció de per anar a treballar. La lletra petita estableix que les terrasses dels bars obriran amb un 50% de la seva capacitat i que a cada taula o grup de taules hi podran haver un màxim de deu persones.Després de cada grup o persones que hagin ocupat la taula del bar, aquesta haurà de ser desinfectada. Es prioritzaran les estovalles d'un sol ús i, en cas de no ser possible, s'hauran de canviar les estovalles després de l'ús de cada client. Tampoc hi haurà cartes per evitar que es toquin objectes ni dispensadors de tovallons. Es prioritzaran les pissarres o dispositius electrònics per informar els clients dels productes que poden consumir.En aquesta fase també es permetran les visites a domicili a familiars i amics, també amb un màxim de deu persones i sempre que visquin en la mateixa regió. Les vetlles de difunts de petit format es podran començar a fer també en fase 1, però amb un màxim de deu assistents en recintes tancats i de 15 en el cas que siguin a l'aire lliure. Això sí, s'ha d'evitar el contacte entre persones i mantenir la distància de dos metres recomanada. Tot i que també es permetran cerimònies religioses amb limitació del 30% de la capacitat del recinte, no està permesa la distribució de llibrets i fulletons, tocar ni petonejar objectes o la participació de corals.Pel que fa a la reobertura dels establiments turístics, es permet l'obertura de totes les habitacions. El que no es podran utilitzar són els espais comuns, com ara la piscina, l'spa, el gimnàs o la discoteca. Sí que s'autoritza que es pugui oferir servei de restauració als clients que estiguin allotjats. Això sí, el fet que no es permeti la mobilitat entre regions limita l'ocupació d'aquests establiments a veïns de la zona o a persones que estiguin en aquella ciutat o municipi per motius laborals.Les mesures d'higiene als allotjaments turístics seran molt estrictes. Per exemple, es netejaran i es desinfectaran almenys cada dues hores l'ús dels objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents persones. Un cas clar: els botons d'ascensors, les baranes d'escales, els poms de les portes, els timbres o les aixetes de banys compartits.Es reobren també els concessionaris, les ITV, les botigues de jardineria i vivers i les administracions de loteria i de la ONCE. També biblioteques, però només les sales de lectura i per al servei de préstec i devolució. La fase 1 permet també que es tornin a obrir museus a un terç del seu aforament i fer actes i espectacles amb un terç de l'aforament i amb un màxim de 30 persones en el cas de recinte tancat i de 200 en espais oberts. Sempre, però, amb el públic assegut.Per accedir a un acte o espectacle, s'haurà de marcar al terra de l'accés el distanciament entre persones. Per entrar al recinte, s'haurà de fer de forma esglaonada i per franges horàries, el mateix criteri que s'haurà de seguir per a la sortida del públic quan acabi l'espectacle.Durant aquesta primera fase de desescalada es mantenen les franges horàries per a passeigs, fer esport o la sortida dels nens. Les autonomies tindran potestat per decidir modificacions per evitar, per exemple, que el tram per als infants coincideixen amb les hores de més calor. Tot i això, totes les mesures de flexibilitat permeses a partir de la fase 1 no estaran condicionades a ser realitzades en les franges horàries fixades.

