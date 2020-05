El perill de dur la mascareta sota el nas

Dur posada la mascareta correctament resulta essencial perquè aquesta desenvolupi la seva funció. No obstant, pel carrer resulta habitual trobar-se amb persones que porten la mascareta amb la boca tapada però per sota del nas. En molts casos, s'atribueix a una sensació d'aclaparament o per la incomoditat de la gent que porta ulleres, ja que acostumen a entelar-se si no estan ben fixades.Malgrat tot, des de les autoritats sanitàries recorden la importància de tapar totes les vies aèries, ja que contenen partícules microscòpiques que es desprenen per la respiració, la tos, els esternuts o directament a l'hora de parlar. Els dos orificis nasals han de quedar completament tapats per evitar el contagi de la Covid-19. Els experts recomanen no deixar-se emportar per una possible sensació de falsa seguretat que condueixi a descuidar les mesures de prevenció bàsiques.En aquest sentit, el Col·legi de Metges de Barcelona insisteix en què cal que les mascaretes tapin el nas, la boca i la barbeta i que s'ajustin adequadament a la forma facial. Un cop posada, no s'ha de tocar i per treure-la s'ha de fer a través de les gomes. També resulta vital desar les mascaretes en espais esterilitzats pel seu correcte manteniment.

