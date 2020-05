Espanya registra un descens de noves defuncions: 179 en les últimes 24 hores

Espanya registra un descens de les defuncions en les darreres 24 hores. Segons el Ministeri de Sanitat, 179 persones han mort per coronavirus en l'últim dia, una cinquantena menys que la xifra que es va fer pública aquest divendres. El balanç global de decessos és de 26.478. Les dades també apunten que han disminuït els nous contagis detectats per PCR. Han estat 604 en el darrer dia, quasi mig miler menys que el dia anterior. En total han estat diagnosticades 223.578 persones arreu de l'estat.Si es desglossa per territoris les noves morts registrades, 46 s'han produït a la Comunitat de Madrid, 36 a Catalunya i 25 a Castella La-Manxa. Són les tres comunitats que han patit un major nombre de defuncions en les darreres hores arreu de l'Estat. De fet, són tres territoris que seguiran majoritàriament en fase 0 a partir del dilluns.Pel que fa a la xifra dels nous contagis, Catalunya és el territori on s'han produït més deteccions: 202 en l'últim dia. En segon lloc està Castella i Lleó (91) i, en tercer, Madrid (73). A Catalunya també s'han produït 34 dels 70 nous ingressos en UCI registrats arreu d'Espanya. Per contra, la quantitat de persones que s'han recuperat de la malaltia són ja 133.952.El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón ha explicat que, malgrat que l'epidèmia "evoluciona favorablement", el risc a rebrot "pot suposar una catàstrofe important". Per aquest motiu, ha fet una crida a la responsabilitat per seguir complint amb les mesures de seguretat i d'higiene indicades.Simón també ha demanat que no s'interpreti com una "cursa" la desescalada de les autonomies. Ho ha afirmat en referència a la incomoditat de la Generalitat Valenciana pel fet que només deu de les seves 24 regions passin dilluns a la fase 1.

