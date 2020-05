Aquests són els nous símptomes oficials de coronavirus

Diarrees, cefalees, dolor toràcic, anòsmia, agèusia, dolors musculars o l'odinofàgia han entrat al llistat de símptomes de casos sospitosos d'incubar el coronavirus. El Ministeri de Sanitat ha publicat "L'estratègia de diagnosi, vigilància i control durant la fase de transició de la pandèmia de la Covid-19", en el qual apareix aquest nou llistat en un document consensuat entre totes les comunitats autònomes.Així doncs, aquestes noves simptomatologies se sumen a la febre, tos o sensació de falta d'aire, les quals s'utilitzaven fins ara per considerar casos sospitosos d'infecció del nou coronavirus que tinguessin un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda.L'objectiu de la nova estratègia impulsada pel govern espanyol per fer front a la crisi del coronavirus consisteix a donar resposta a la capacitat de detecció precoç, l'aïllament de nous casos sospitosos i confirmats, així com la vigilància i diagnòstic dels contactes íntims de les persones contagiades. Una estratègia que estarà en "revisió permanent" i que considera prioritari el reforç dels equips professionals dels Centres d'Atenció Primària.

