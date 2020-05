Denuncien tales massives d'arbres en ple confinament en zones prohibides

Una entitat ecologista i els partits de l'oposició de Pals (Baix Empordà) denuncien que s'estan fent tales massives d'arbres a la zona de Rodors, en ple confinament. Es tracta d'un espai protegit per la moratòria decretada pel Govern. Això vol dir que no està permès fer-hi cap actuació, ja que no es poden expedir o renovar llicències d'obra. Inicialment, en aquest espai estava previst aixecar-hi uns 1.300 apartaments.El consistori, però, nega categòricament que es tracti d'una tala i assegura que el que es va fer va ser una poda de manteniment. Fonts municipals consultades per l'ACN reconeixen que "no tenen clar" si s'havia sol·licitat el permís pertinent, però asseguren que "en cap cas" es van tallar arbres de forma indiscriminada.La zona de Rodors de Pals torna a generar polèmica mediambiental per l'aparició d'una pila d'arbrat a terra al costat de maquinària per retirar-lo. Segons l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals i els partits Compromís per Pals i el PSC, es tracta d'una tala massiva d'arbres en una zona que, recorden, està protegida per la moratòria de la Generalitat, que impedeix fer actuacions en certs espais de la Costa Brava. A més, la suposada tala s'hauria produït en ple confinament, fet que fa sospitar encara més els denunciants.Cal tenir en compte que en aquesta zona del Pals està previst que s'aixequin 1.298 apartaments, un fet que ha portat Salvem Platja de Pals a denunciar en repetides ocasions el projecte per evitar que es dugui a terme. Finalment, la moratòria d'un any decretada pel Govern ha impedit que es tirin endavant actuacions urbanístiques polèmiques, entre les quals la de la zona de Rodors.El portaveu de l'entitat, Pau Bosch, adverteix que amb la llei a la mà "és impossible" que hi hagi cap tipus de llicència vigent per talar perquè, si n'hi havia ha caducat, i si no n'hi havia, l'Ajuntament no en pot donar cap. Bosch lamenta que des del 2015 s'han anat tallant arbres "de manera indiscriminada". "No és la primera vegada que ho hem de denunciar. Això no pot ser", lamenta.Tot plegat ha portat als dos grups de l'oposició – Compromís per Pals i PSC – a presentar una denúncia a l'Ajuntament perquè investigui els fets. Els dos partits s'han queixat que la petició es va fer la setmana passada i encara estan esperant resposta.Des de l'Ajuntament han volgut deixar clar que "en cap cas" es tracta d'una tala d'arbres massiva i que el que s'ha fet ha estat una "poda de manteniment" que va dur a terme un camp de golf proper. Fonts municipals asseguren que era arbrat mort que havia quedat afectat pel temporal Gloria i que encara no s'havia retirat.De totes maneres, des de l'Ajuntament reconeixen que no saben si s'havia sol·licitat el permís corresponent per part de l'empresa i per això han obert un expedient que està pendent de finalitzar. Un cop hagi conclòs, expliquen, s'informarà a les parts interessades.Des de Salvem Platja de Pals alerten que a Rodors, inicialment, es volien aixecar 1.298 apartaments en diferents edificis plurifamiliars "de gran impacte". En concret, hi ha previstos 650 habitatges en una zona, 201 més a la part nord, 117 a la part sud i 328 més a la de Paratges Rodors, que inclou part del Pla Especial d'Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Begur.El Pla Director Urbanístic de la Costa Brava va suspendre les llicències d'obra en aquests espais, proposa que es desqualifiqui el sòl i que el nou POUM s'adapti a la nova normativa, ja que l'actual pla general que el regeix té 34 anys. Posteriorment, proposa una reducció del nombre d'habitatges a 383.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor