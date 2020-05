Catalunya supera els 11.000 morts per coronavirus. En concret, segons l'últim balanç del Departament de Salut, les víctimes mortals per la Covid-19 són ja 11.050. En les últimes 24 hores, se n'han registrat 85 més. Entre aquest dijous i divendres s'han confirmat 397 contagis nous.El total de positius confirmats s'eleva així a 60.404. D'altra banda, hi ha un total de 168.640 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.375 ho han fet en un hospital, 3.271 han mort a una residència, 145 a un centre sociosanitari i 606 al domicili. Salut comptabilitza un total de 3.928 persones que han estat ingressades de gravetat en algun moment.

