32 persones aïllades al Trabucador del Delta en trencar-se de nou la barra

Salvament Marítim informa a l'Aguaita.cat, l'edició dea les Terres de l'Ebre, que a les 19.08 hores d'aquest divendres a la tarda han rebut un avís de la Guàrdia Civil per actuar en un rescat a la barra del Trabucador al Delta de l'Ebre.Un total de 32 persones han quedat aïllades en trencar-se la barra dels Trabucador, un altre cop. La Guàrdia Civil no els ha confirmat si es tracta dels treballadors de l'empresa Infosa que opera a les salines.Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat l'embarcació de Salvament Marítim Salvamar Achernar, amb base naval a Sant Carles de la Ràpita que donada la poca fondària ha tingut que utilitzar una embarcació menor, una embarcació pneumàtica per arribar a ells i rescatar-los i un cop salvats ja l'embarcació Salvamar Achernar els ha portat fins a terra. En tot moment professionals han assessorat a salvament marítim per guardar les distàncies de seguretat en el rescat donada l'emergència sanitària que vivim, segons ens ha confirmat Salvament Marítim.

