Educació pagarà finalment el material de protecció a les escoles concertades

Les entitats representatives de l'escola concertada de Catalunya han expressat la seva satisfacció i agraïment davant l'anunci del Departament d’Educació de fer-se càrrec de la dotació de material higiènic i sanitari als seus centres durant el període de preinscripció, tal com fa amb els públics.El departament ha anunciat que pagarà les mascaretes, gels i guants necessaris en el procediment presencial de preinscripció. El sector considera que la decisió fa justícia amb les demandes de l'escola concertada i el paper que té en el marc del Servei d'Educació de Catalunya. "Ara estarem pendents que aquesta decisió es faci efectiva avui mateix, tal com ens han assegurat, i que no se'ns deixi de banda en ocasions futures", han avisat.També han remarcat que les escoles concertades formen part del Servei d'Educació de Catalunya, i han aprofitat per demanar que és hora que “se les tracti com a tal, valorant la tasca que duen a terme en el conjunt educatiu del país amb un finançament just”.

