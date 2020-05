9 de cada 10 catalans continuaran en la fase 0 a partir de dilluns

El govern espanyol ha acceptat el pla català de desescalada per regions sanitàries, segons confirma el Departament de Salut a, i ha autoritzat que Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran entrin en fase 1 el pròxim dilluns. Així ho havia sol·licitat la Generalitat després de valorar que només aquestes tres àrees compleixen els requisits epidemiològics per recuperar una major mobilitat. Les altres cinc regions -Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida i les regions metropolitanes Nord i Sud- seguiran en fase 0. La previsió és que la capital catalana sigui la que es desconfini més lentament.Que passin de fase tres de les nou regions sanitàries suposa que un 11% de la població catalana (852.093 ciutadans) es beneficiarà de la primera etapa de flexibilització de la mobilitat. Per contra, el 89%, 6,8 milions de catalans, seguiran en territoris sotmesos per motius sanitaris a les restriccions de la fase 0.Visitar familiars i amics el seu domicili en grups de màxim de deu persones, seure en la terrassa d'un bar, que obriran al 50% de la seva capacitat, vetlles amb pocs assistents, cerimònies religioses i obertura generalitzada de comerços amb limitacions d'aforament i obligatorietat de distàncies de seguretat són algunes de les activitats que estaran permeses en els territoris que dilluns estrenin la fase 1. També obriran els allotjaments turístics, però amb mesures d'higiene i sense poder fer ús dels espais comuns. Les franges horàries per fer esport i passejar, així com per a la sortida dels nens, es mantindran vigents.Durant les primeres fases de la desescalada, no pot haver-hi mobilitat entre regions sanitàries encara que estiguin en el mateix nivell de desconfinament. En el cas de la ciutat de Barcelona, que és una regió sanitària en si mateixa, no es podrà ni sortir ni entrar fins a la fase 3. Tan sols estarà permès per anar a treballar o per causa justificada, però no per visitar familiars o amics.Si bé la desescalada a Catalunya serà a diferents ritmes en funció de la zona, també Aragó i Castella i Lleó gestionaran un desconfinament desigual entre les seves respectives regions, que distingeixen entre les zones urbanes i les rurals. Algunes de les zones que entraran en fase 1 són Guadalajara, Conca i Balears, que se sumen a les illes de Formentera, La Graciosa, El Hierro i La Gomera, que van entrar en aquesta etapa dilluns passat.Si bé Sanitat ha acceptat la proposta catalana de desescalada, la que ha estat denegada ha estat la sol·licitud de Madrid de passar a la fase 1. Així ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat a les autoritats autonòmiques aquesta tarda. El govern espanyol avala la capacitat assistencial de Madrid, però aposta per esperar que millori la capacitat de detecció precoç dels nous casos de coronavirus.La proposta de la Comunitat de passar de fase aquest dilluns va provocar polèmica al govern autonòmic, fins al punt que la directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes, va presentar la dimissió en considerar que el territori no estava preparat per avançar en la desescalada. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ja demanarà ara passar a la fase 1 el dilluns 18 de maig.Per poder canviar de fase s'han de reunir una sèrie de requisits. La quantitat de llits d'UCI disponibles i la xifra de malalts greus seran l'únic criteri inamovible per poder canviar de fase, però hi haurà altres marcadors que les comunitats autònomes hauran de tenir en compte a l'hora de proposar al Ministeri de Sanitat quines zones poden avançar en la desescalada.Pel que fa als llits d'UCI i de pacients greus, segons detalla el govern espanyol en el BOE d'aquest diumenge, cada territori que vulgui passar de fase haurà de disposar o tenir capacitat d'instal·lar en un termini màxim de cinc dies entre 1,5 i 2 llits de cures intensives per cada 10.000 habitants, i entre 37 i 49 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants. En el cas de les UCI, això suposa pràcticament doblar la capacitat.A banda, cal complir una sèrie de marcadors més difusos, que fan referència a la capacitat estratègica del sistema sanitari i a la capacitat de detecció precoç de nous casos per aïllar-los i trobar els seus contactes per evitar la propagació del virus.

