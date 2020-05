L'exèrcit espanyol preveu dues onades més de la Covid-19 abans no hi hagi una vacuna efectiva

Un document de l'exèrcit espanyol de Terra difós pel diputat d'EH-Bildu al Congrés Jon Iñarritu preveu dues onades més de la Covid-19 abans de tenir una vacuna efectiva. Segons l'estament militar, la segona onada arribarà “al final de la pròxima tardor” i “possiblement això mateix es repetirà l'hivern següent”.En tot cas, els militars esperen que la intensitat “sigui menor” per un grau més elevat “d'immunitat social” i pel fet que “es disposarà de més mitjans i es reaccionarà més ràpid”. També opina que “si no hi ha molts contagiats, la segona onada no serà tan extensa ni letal com la primera, perquè de seguida es prendran mesures de confinament fortes”. L'exèrcit espanyol preveu que “es tardarà entre un any i un any i mig en tornar a la normalitat”.L'informe, que es basa en “informació obtinguda de fonts obertes” afirma que cap vacuna oferirà el 100% de protecció, i que no n'hi haurà cap de llesta “que hagi seguit els protocols occidentals d'assajos” fins al gener o febrer del 2021.En tot cas, segons el document si bé el coronavirus no desapareixerà, “la immunitat adquirida pels individus contagiats, els molt possibles tractaments eficaços que es descobreixen i la futura vacuna, determinarà que els problemes que sorgeixin siguin molt menors”.També preveu que hi hagi un percentatge de persones que ja han passat la malaltia que la tornin a agafar. “Però és més probable és que, en aquests casos, els símptomes siguin molt més lleus i no de tipus pulmonar greu”.El diputat d'EH-Bildu ha difós el document a les xarxes socials acompanyat d'una pregunta directa al Ministeri de Defensa en què li demana els motius pels quals l'exèrcit té “aquesta certesa”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor