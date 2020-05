El Sónar cancel·la l'edició d'aquest any i anuncia un Sónar+D extraordinari al setembre

El degoteig d'actes, festivals i esdeveniments que s'han suspès pel coronavirus també ha arribat finalment al Sònar, que aquest divendres ha anunciat la seva cancel·lació. El certamen ha valorat "totes les opcions" i finalment ha optat per cancel·lar l'edició davant la crisi del coronavirus, com a "única decisió possible" de garantir la salut i seguretat d'assistents, artistes i equips involucrats.Així, la cita s'emplaça a l'any 2021, amb dates ja confirmades per als dies 17, 18 y 19 de juny als recintes de Fira Montjuïc de Barcelona i Fira Gran Via de L'Hospitalet, i la voluntat de "reprogramar" la majoria d'activitats i artistes que havien de participar-hi enguany. Amb tot, aquest 2020 hi haurà una edició extraordinària de Sónar+D –el seu congrés tecnològic-, el 18 i 19 de setembre al CCCB, tot i que amb contingut "fonamentalment online i gratuït".L'edició extraordinària del congrés tecnològic vinculat al festival Sónar tindrà un format i continguts "específics pel context actual", però com sempre amb la mirada posada en el futur. Serà "fonamentalment" virtual, i gratuït, amb un extens programa d'activitats preparades conjuntament amb els festivals TodaysArt (La Haya), Unsound (Cracòvia) i Reworks (Tesalònica), socis del festival dins del programa de la Unió Europea 'We are Europe'.El festival, en canvi, no tindrà edició extraordinària ni ajornada. Els qui tinguin entrades i/o acreditacions professionals hauran d'esperar a l'any vinent, i tenen l'opció de conservar l'entrada amb "avantatges" o de sol·licitar el retorn del seu import, segons ha detallat l'organització. Sónar ha agraït la "paciència i comprensió" de tots aquells interessats en assistir al festival durant les darreres setmanes, en les quals ha planat la incertesa sobre la celebració, cancel·lació o ajornament de la cita.

