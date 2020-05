Què canvia per a les regions sanitàries que passen a la fase 1 del desconfinament?

A QUÈ AFECTA

- Tots els establiments i locals comercials minoristes o equivalents que restaven tancats, excepte els de més de 400 metres quadrats o estiguin situats en centres comercials i sense un accés directe exterior.- Cal un sistema de cita prèvia perquè hi hagi un sol client per cada treballador, sense opció de zones d'espera.- Separació física garantida entre treballador i client, si cal, amb mostradors i mampares.- Establiment d'un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys.- Es poden oferir serveis de recollida en el local de productes adquirits, sense aglomeracions.- Només es podrà fer la compra al municipi de residència, excepte si el producte no s'hi pot trobar.- Cal netejar i desinfectar el local, com a mínim, dos cops al dia, un dels quals en finalitzar el dia i l'altra preferentment al migdia.- Cal netejar i desinfectar els llocs de treball a cada canvi de torn.- Cal netejar i desinfectar diàriament els uniformes i roba de treball.- Cal garantir una ventilació adequada i no s'usaran els lavabos per part dels clients.- No es reincorporaran els treballadors que estiguin aïllats o en quarantena, per tenir coronavirus, símptomes o haver estat en contacte amb malalts.- Equips de prevenció individual garantits, gels hidroalcohòlics (o aigua i sabó) i mascaretes, si no es pot mantenir la distància.- No hi haurà fitxatge dactilar (o es desinfectarà l'aparell després de cada ús) i es mantindrà la distància de dos metres entre treballadors i amb/entre clients (si hi ha elements de protecció, un metre), excepte perruqueries o casos similars.- Si un treballador té símptomes, abandonarà la feina.- Es romandrà al local el temps estrictament necessari.- Se senyalitzarà la distància de dos metres entre clients amb marques al terra o altres mètodes, en cas que se'n puguin atendre més d'un.- Els establiments disposaran de dispensadors de gels hidroalcohòlics a l'entrada.- Els clients no manipularan els clients, els hi servirà un treballador, i no podran disposar de productes de prova.- En botigues de roba, els provadors seran netejats i desinfectats després de cada ús, i si no s'adquireix la peça de roba, caldrà higienitzar-la abans que altres clients la provin.