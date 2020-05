Contaminar des del sofà: el rastre nociu per al planeta que deixem navegant per internet

El confinament ens ha obligat a estar moltes hores a casa i això ha ajudat a disminuir la contaminació atmosfèrica, sobretot a les grans ciutats. Agafem menys el cotxe, no viatgem, no ens movem per anar a reunions o per fer activitats d'oci i tot això s'ha notat; aquests dies respirem un aire més net. Però quedar-se al sofà de casa, per molt estrany que pugui senblar, també contamina i, de fet, els experts asseguren que la petjada de CO₂ per l'increment del consum d'Internet s'ha disparat durant el confinament.Potser no tothom és conscient que el teletreball, les classes, les videoconferències amb familiars i amics o les llargues hores davant de les pantalles navegant per internet o mirant sèries i pel·lícules també provoquen emissions de gasos hivernacles com el CO₂. Aquests dies el trànsit de dades és més elevat que mai i els servidors necessiten consumir més energia per poder donar servei a la gran demanda a escala mundial. El consum d'energia i per tant de contaminació depèn, per exemple, de la potència de la xarxa d'Internet, el pes dels mails que enviem o la quantitat de dades que utilitzem.L'ambientòloga i investigadora de la UOC, Mar Grau, apunta aque "si mirem televisió amb alta definició, contaminem més que si la mirem sense". De fet, ja a l'inici de la pandèmia, plataformes com Youtube o Netflix van eliminar l'alta definició (HD) per evitar una sobrecàrrega per culpa de l'increment de visites que s'esperaven.Però Grau apunta que en l'àmbit del món d'Internet, el que més gasos emet, és la fabricació dels aparells tecnològics. "Amb la Covid-19 algunes famílies s'han plantejat l'opció de tenir un aparell -tauleta, ordinador, mòbil- per cada membre de la família. També explica que els gasos d'efecte hivernacle com CO₂ s'acumulen a l'atmosfera. Per tant, "tot i estar uns mesos generant menys emissions, per tenir un impacte real hauríem d'estar molts mesos o anys amb baixes emissions".En declaracions a, l'experta ressalta que tot i haver augmentat la contaminació per l'ús d'Internet, amb el confinament s'ha reduït el còmput global d'agents contaminants que es registraven abans de la pandèmia de coronavirus. A tall d'exemple, l'ambientòloga explica que "estem fent reunions i congressos telemàtics amb els quals ens estalviem desplaçaments i per tant el consum és molt inferior".Ara caldrà veure si amb l'aplicació de les mesures de desconfinament progressives es mantenen o no certs hàbits de consum que s'han adquirit per obligació durant la pandèmia. Per la investigadora la Covid-19 hauria de servir per plantejar un canvi de paradigma pel que fa als models de consum en tots els àmbits que "hem hagut d'accelerar per la situació" i assegura que caldria "entendre les polítiques ambientals com polítiques de salut".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor