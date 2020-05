Les joventuts del PSC comparen els independentistes amb rates

Una rata és una bèstia, oi?

Per Ai la supèrbia castellana el 8 de maig de 2020

Caram, no sou aquells que us vau enfadar tant quan vau llegir que el president Torra us havia tractat de bèsties, tot fent una faula queixant-se que una dona protestés quan en un avió es donava la benvinguda a Barcelona en català enmig de totes les altres llengües?Pel què veig el Maresme és una comarca de Castella? Quin poc respecte pel lloc on es viu.