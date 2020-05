El govern espanyol rebutja que Madrid passi dilluns a la fase 1 del desconfinament

Madrid encara no està preparada per passar a la fase 1 del desconfinament. Així ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat a les autoritats autonòmiques aquesta tarda, segons han informat diversos mitjans. El govern espanyol avala la capacitat assistencial de Madrid, però aposta per esperar que millori la capacitat de detecció precoç dels nous casos de coronavirus. La proposta de la Comunitat de passar de fase aquest dilluns va provocar polèmica al govern autonòmic, fins al punt que la directora general de Salut Pública va presentar la dimissió en considerar que el territori no estava preparat per avançar en la desescalada.L’última paraula sobre el canvi de fase l’ha tinguda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de valorar l’informe tècnic que ha fet l’equip de professionals de la direcció general de Salut Pública. El document tècnic, elaborat per a cada autonomia, valora criteris sanitaris i científics -i no econòmics o "partidistes", segons ha reiterat l’executiu espanyol- i en té en compte dos d’imprescindibles: la capacitat necessària davant d'un nou eventual rebrot tant en llits d'UCI com en llits disponibles per a pacients covid en general.La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha admès que ella mateixa va canviar d’opinió i va passar de ser partidària de romandre a la fase 0 a avançar cap a la 1 després de reunir-se amb empresaris madrilenys. Ciutadans, amb qui comparteix govern a Madrid, també era partidari de superar la fase, tot i que Madrid ha estat un dels focus d’aquesta pandèmia. La petició del govern d'Ayuso va ser qualificada de "poc prudent" per veus com la d'Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor