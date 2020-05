Amb el cotxe atrapat al pàrquing de l'aeroport del Prat i un tiquet de més de 1.200 euros

Javier Fernández viu a Estrasburg. El dia 15 de març (el dia abans de l'inici de l'estat d'alarma a l'estat espanyol), va deixar el cotxe a l'aeroport del Prat i va marxar a casa seva per recollir algunes pertinences i portar-les a casa dels seus pares, on tenia previst passar el confinament. El dia 16, però, França també va activar l'estat d'alarma i es va haver de quedar a casa seva.En no poder tornar, Fernández tampoc va poder treure el cotxe de l'aparcament del Prat. El seu germà té les claus, segons va exposar el protagonista a RAC1 , però no hi pot anar per l'estat d'alarma. I a tot això, l'import del tiquet s'anava enfilant fins a superar els 1.200 euros.Davant d'aquesta situació, Javier Fernández va intentar contactar diverses vegades amb Aena, però no li donaven cap solució mentre la factura continuava pujant. Per aquest motiu, l'home va exposar el seu cas al Món a RAC1.Només uns minuts després de trucar a la ràdio, Aena li va oferir una sortida a la situació: li cobraran només una setmana d'aparcament (el temps que ell tenia previst estar a França abans de tornar). Aquesta decisió el deixa "content i molt alleujat", però es mostra sorprès per haver-ho solucionat així quan prèviament havia trucat i enviat una quinzena de mails a Aena.

