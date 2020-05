VÍDEO L’increïble procés de desinfecció d’un nen xinès per anar a l'escola

Si podéis superar esto, llamadme...



pic.twitter.com/kfMH9gxuk4 — Antonio Mautor (@AntonioMautor) May 7, 2020

Mentre que aquí el curs escolar ja s'ha donat per finalitzat de manera presencial a causa de la Covid-19, a la Xina ja s'està tornat a les aules a poc a poc. Això sí, seguint les mesures de precaució sanitària i un procés de desinfecció acurat, com és el cas del vídeo d'aquest nen que just abans d'entrar a l'escola segueix un rigorós procés de desinfeccióLes imatges han fet furor a les xarxes, no només per la cura que té el nen a l'hora de seguir totes les pautes marcades, sinó també per tots els controls que segueix: es llença la mascareta que porta de casa, se li pren la temperatura i tot un seguit de pasos que la criatura compleix amb tota normalitat.

