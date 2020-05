El festival de música valenciana Feslloc tira endavant malgrat el coronavirus

Malgrat l'allau de cancel·lacions de concerts i actes culturals arran de la pandèmia del coronavirus n'hi ha d'altres que encara resisteixen, com es el cas del festival de música valenciana Feslloc. L'organització ha anunciat en un comunicat que es mantindran les dates previstes pel 9,10 i 11 de juliol al municipi de Benlloc (La Plana Alta) encara que amb canvis en el format.El primer de tot serà la reducció de l'afluència de públic als concerts i l'horari d'aquests, que es passaran a fer durant el dia en lloc de ser a la nit. A més, probablement tampoc es faci la tradicional acampada dels altres anys, encara que aquestes mesures es concretaran en els propers dies.La decisió de mantenir les actuacions, segons expliquen des de l'organització, és perquè volen donar "més que mai" el màxim de suport a la cultura, i en especial la del País Valencià. És per això que, segons expliquen, estan buscant la millor manera d'aconseguir que tots els treballadors relacionats amb el món cultural "rebin la màxima reumneració possible".El cartell encara no s'ha anunciat sencer, però ja es sap que participaran alguns grups com Smoking Souls, la Fumiga i Malparlat, entre altres.El Feslloc és un festival de música que va néixer l’any 2007 a la localitat de Benlloc (la Plana Alta), i que està organitzat per l’Associació Feslloc, de la qual formen part l’Ajuntament de Benlloc i l’entitat cívica Escola Valenciana. El seu objectiu principal és la promoció de les propostes musicals fetes per solistes i grups que empren el valencià en les seves composicions musicals.

