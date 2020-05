Un terratrèmol de magnitud 3,6 sacseja el nord-est de Catalunya

Un terratrèmol de magnitud 3,6 ha sacsejat les comarques del nord-est de Catalunya aquest divendres al migdia. El sisme ha estat confirmant per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), mentre que des de l'Institut Geogràfic Nacional també han reportat una vibració del sol amb una magnitud inicial del del 3,9.

Segons dades de l'institut, en els dos darrers mesos hi ha hagut altres dos terratrèmols a la mateixa comarca de la Selva. En aquest cas, però, imperceptibles per a la població. El primer va tenir lloc el 19 de febrer a les 3.38h de la matinada, amb una intensitat de 2,2 graus de l'escala de Richter. El segon, amb una intensitat de 2,4 graus, va passar el 10 de març poc després de mitjanit (en concret, a les 00.25h).



Poc després que s'hagi produït el terratrèmol les xarxes s'han omplert de reaccions per part d'usuaris que han percebut el sisme: