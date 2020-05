La Moncloa insisteix que el criteri per avançar en la desescalada serà científic i no polític

La portaveu del govern espanyol María Jesús Montero, ha assegurat aquest divendres que el Ministeri de Sanitat decidirà en les pròximes hores quines zones passen a la fase 1 de la desescalada –i quinases queden a la fase 0- d’acord a criteris “científics” i no polítics.A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero ha recordat que el seu executiu espera la col·laboració de les comunitats autònomes en aquest pas, perquè "aquí no hi caben ni interessos partidistes ni càlculs electorals". "Els ciutadans no volen incerteses sobre aquest qüestió" i esperen dels servidors públics "que deixem enrere els retrets i les diferències ideològiques per posar l’accent en el que ens uneix".Montero ha fet aquestes manifestacions poques hores abans que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, comparegui a la Moncloa per informar dels territoris que passen de fase. El mateix ministre es reunirà aquest divendres amb els consellers del ram a la interterritorial de salut.De fons la polèmica amb la Comunitat de Madrid, que contràriament al que ha fet Catalunya ha reclamat que tot el seu territori passi a la fase 1. Ho ha fet a través d’un informe que no té signatura i després de la dimissió de la directora de Salut Pública de la Comunitat, Yolanda Fuentes, partidària de romandre a la fase 0.La presidenta de la Comunitat de Madrid, ha admès aquest divendres que ella mateixa va canviar d’opinió i va passar de ser partidària de romandre a la fase o avançar cap a la 1 després de reunir-se amb empresaris madrilenys. Ciutadans, amb qui comparteix govern a Madrid, també era partidari de superar la fase, tot i que Madrid ha estat un dels focus d’aquesta pandèmia.Espanya ha registrat aquest divendres un nou repunt de morts per coronavirus. Concretament, en les últimes 24 hores han mort 229 persones, que eleven la xifra total de víctimes a 26.299 des que va començar la crisi. Pel que fa als nous contagis, també s'ha experimentat un lleuger augment respecte als últims dies. En les últimes hores, s'han reportat 1.095 nous casos diagnosticats per PCR, fet que suposa un increment del 0,49% respecte ahir. Des que va començar la pandèmia s'han contagiat de la malaltia 222.857 al total de l'Estat. En l'últim dia 762 persones han hagut de ser hospitalitzades per la malaltia i 85 han ingressat a l'UCI.Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que l'evolució de les dades mantenen la tendència dels dies anteriors, tot i que avui és una mica més alt. No obstant això, Simón ha demanat ser "fi" en els anàlisis. "La territorialitat serà important", ha dit. En aquest sentit, ha dit que Catalunya i Madrid tenen el major impacte del coronavirus. "No hem viscut igual l'epidèmia en totes les parts del territori", ha admès el doctor. És per això que caldrà analitzar l'evolució de l'epidèmia tenint en compte que l'impacte ha estat diferent en cada lloc. Això serà important també a l'hora d'avançar en la desescalada.

