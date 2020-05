Barcelona preveu destinar 90 milions d'euros per l'emergència social i la reactivació econòmica

L'Ajuntament de Barcelona vol crear un fons Covid-19 per reactivar l'economia i fer front a la despesa social de la capital catalana. En una roda de premsa telemàtica, el consistori ha presentat la primera proposta de modificació del pressupost municipal per eixugar el dèficit que provocarà el coronavirus, que calcula que serà de 310 milions d'euros per la disminució dels ingressos de l'ajuntament. El primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha destacat que "aquest pla econòmic té com a objectiu evitar les retallades".El regidor de Presidència i Pressupostos, Jordi Martí, ha explicat que "l'ajornament d'inversions fins al 2021 permetrà tenir múscul pel rescat de l'economia el 2020". De fet, amb les mesures que preveu l'equip de govern es preveu arribar als 400 milions d'euros, 310 milions es destinarien al dèficit provocat per la crisi i els 90 milions restants serien per un fons específic per la Covid-19 que es destinaria a l'emergència social i a la reactivació econòmica.La proposta del consistori es discutirà amb els grups de l'oposició per arribar a un acord que permeti modificar els comptes del 2020. Cosa que l'equip de govern espera fer abans de l'estiu. De fet, Martí no ha detallat quines inversions quedaran posposades perquè estan a l'espera de negociar amb les altres formacions, a qui ha agraït la seva predisposició per modificar els comptes.Collboni ha subratllat la necessitat que el govern espanyol permeti al consistori gastar els romanents, ja que això permetria tenir un "pressupost equilibrat". Per aquesta raó, ha reclamat a l'executiu de Sánchez "flexibilitzar la despesa i no retallar". "Demanem a l'Estat allò que demana a la Unió Europea", ha conclòs tot afegint que "són racionalment optimistes" de poder-ho aconseguir. Collboni ha considerat que és "raonable" fer ús ara d'aquests estalbis". "Si no quin sentit té fer estalvis?", s'ha preguntat.

