Pimec detecta que un 11,5% de les pimes que han demanat un crèdit ICO han hagut de contractar productes accessoris

L'11,5% de les pimes i autònoms que han demanat un crèdit avalat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) s'han vist obligades a contractar productes financers accessoris per formalitzar l'operació. És una de les dades més destacades que revela l''Enquesta empresarial sobre els crèdits ICO avalats', un estudi publicat aquest divendres per Pimec. Segons la patronal, el Santander i el BBVA han sigut els bancs que més han apostat per aquesta pràctica (s'ha produït en un 16,2% i en un 10,3% de les operacions, respectivament), seguit del Sabadell (8,9%) i CaixaBank (7,2%).Per altra banda, el document també revela que alguns dels crèdits ICO s'han atorgat sota un tipus d'interès del 6%, lluny dels tipus màxims recomanats pel govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor