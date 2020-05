El Govern recomana no moure's del municipi en la fase 1 de la desescalada

Encara que hi hagi regions sanitàries - Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i l'Aran - que passin a fase 1 a partir de dilluns, sempre i quan l'Estat ho autoritzi, la Generalitat insisteix que cal mantenir la "prudència" i evitar els desplaçaments entre municipis. Així ho ha determinat aquest divendres Sergio Delgado, subdirector general de Protecció Civil, en una roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch. Delgado, en tot cas, ha demanat al govern espanyol que clarifiqui els criteris al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En tot cas, ha demanat que no hi hagi "mobilitat d'oci".Buch, a banda, ha volgut enviar un avís de cara a la "relaxació" que s'ha percebut , des que s'ha permès sortir a passejar i a fer esport per primera vegada des que va arrencar la crisi sanitària. El conseller ha indicat que no les restriccions s'han de complir perquè encara un "risc evident de contagi". També ha volgut dirigir un missatge al govern espanyol per tal que dicti clares les normes de cara als territoris que poden passar a la fase 1 a partir de dilluns, tenint en compte que no hi ha resposta oficial."Exigim a Madrid que pensi que darrere de cadascuna de les noves normes i noves decisions hi ha persones. No es poden fer les coses de manera precipitada i desordenada", ha recalcat el Buch. El conseller, a banda, ha volgut assenyalar que la "relaxació" és el "pitjor enemic" de cara a combatre el coronavirus. Es referia al fet que no s'ha de tractar "amb normalitat" el cap de setmana, especialment si fa bon temps.Delgado ha demanat "esforç" a la ciutadania, i no "anticipar-se" a les previsions que hi ha per a les futures fases. Els territoris que passin a la primera etapa de la desescalada tindran més possibilitats de mobilitat, i també accés a les terrasses de restauració, que funcionaran al 50% i amb una distància de dos metres entre taules. El subdirector de Protecció Civil, a banda, ha recordat que no es pot fer esport acompanyat -ha citat casos de ciclistes que surten en grup- ni fer reunions al carrer.Buch ha indicat que les platges només es poden utilitzar per passejar i fer esport , però no per "gaudir-ne amb la tovallola i banyar-s'hi". "Estem en un cap de setmana excepcional, i així serà fins que es decreti el final de les mesures", ha apuntat el conseller d'Interior, que ha demanat "prudència" a la ciutadania en un moment en què es té la "sensació" que "hi ha gent que s'està relaxant". En aquest sentit, ha demanat mantenir la distància social i complir amb les mesures davant del "risc de contagi"."Tots tenim pressa. Portem molts dies que estem cansats de la monotonia d'estar tancats a casa, de poder sortir poc i fer poca vida social", ha admès Buch, que ha indicat que aquestes presses "són males conselleres" i "poden portar a precipitacions". Si es compleixen les mesures, ha dit, es podrà anar més ràpid a l'hora de desconfinar. Delgado també ha indicat que s'estan incomplint restriccions, com ara gent que va a parcs i s'asseu a bancs. "No es pot sortir per fer de tot", ha apuntat.

