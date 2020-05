Mor al Zoo de Barcelona la «Vieja», la ximpanzé més vella d'Europa

Des del Zoo hem participat i col•laborem en projectes de conservació del ximpanzé a Zàmbia o al Senegal, en col•laboració amb reconegudes institucions com el @JaneGoodallInst. Ens sentim agraïts i orgullosos d’haver compartit aquest temps amb la ella. Et trobarem a faltar.(2/2) pic.twitter.com/rPcHSYzNPq — zoobarcelona (@ZooBarcelona) May 7, 2020

El Zoo de Barcelona ha anunciat la mort de la "Vieja", la ximpanzé més anciana d'Europa. El centre ha explicat que l'animal va morir aquest dimecres a les instal·lacions sense especificar el motiu de la defunció, que podria ser l'edat.La "Vieja" va arribar a Barcelona el 1965 procedent de Guinea Equatorial. Es calcula que en aquell moment tenia uns dos anys d'edat, pel que en tindria uns 57. El Zoo s'ha acomiadat de la ximpanzé a través de les xarxes socials recordant el seu "caràcter noble i afable i com a matriarca del grup", i afirmant que ha estat "part de la historia i evolució del Zoo, convertit en refugi" per a la seva espècie.El centre d'animals ha aprofitat per explicar la seva participació en projectes de conservació del ximpanzé a països com Zàmbia o el Senegal, en col·laboració "amb reconegudes institucions". En el comiat a la "Vieja", han destacat que "ens sentim agraïts i orgullosos d'haver compartit aquest temps amb ella. Et trobarem a faltar".

