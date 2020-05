MAPA Quants casos i morts per coronavirus hi ha a la teva regió sanitària? I a les residències?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de positius confirmats i sospitosos -també en residències-, els morts (èxitus) a centres hospitalaris, residències, sociosanitaris, domicilis i no classificats, les altes hospitalàries, els morts positius i sospitosos -també per a residències-, la població i la ràtio de casos -positius i sospitosos- per cada 1.000 habitants. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge. Dades de 7 de maig.Les regions sanitàries determinaran el pas de fase arreu de Catalunya . No es tracta, però, de les regions sanitàries clàssiques, ja que la regió de Barcelona s'ha dividit, en aquesta ocasió, en la regió metropolitana nord, la regió metropolitana sud i la capital en si mateixa. En tot cas, quina incidència ha tingut el coronavirus a cadascuna? Tota aquesta informació es pot consultar en el mapa interactiu superior, tant pel que fa a casos confirmats com sospitosos, i en hospitals, residències o altres espais.Tal com es pot observar, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona són les dues zones on la pandèmia ha impactat menys, amb 18,1 i 18,7 infectats per 1.000 habitants -tant de confirmats per PCR i test ràpid com sospitosos acreditats per professionals-. I, malgrat que Barcelona ciutat és on hi ha més incidència actualment, a nivell acumulat és la Catalunya central on la ràtio és major, amb 40,7 casos per cada 1.000 habitants, per 31,6 a la capital catalana, en bona part per la crisi a la conca d'Òdena ja deixada enrere.La incidència acumulada a l'Alt Pirineu-Aran, a més, és relativament superior a la de Lleida -24,9 casos per cada 1.000 habitants i 22, respectivament-, malgrat que la Generalitat ha recomanat que només la primera passi a la fase 1. Finalment, la ràtio és molt similar a la regió metropolitana sud (28,2), la regió metropolitana nord (28,8) i les comarques gironines (29,8). La Catalunya central i Barcelona ciutat són també les regions on la ràtio de morts en residències de gent gran és major.

