Almenys cinc jugadors de la Lliga donen positiu per coronavirus

Cinc jugadors de la Lliga han donat positiu en les proves de coronavirus que s'estan fent aquests dies tots els equips per poder tornar a la competició. En concret hi hauria tres equips de primera divisió amb un infectat a cada equip i dos infectats en un altre equip però en aquest cas de segona divisió.



A banda dels que ja s'han detectat podrien sumar-se més casos, ja que hi ha equips que encara estan fent les proves als seus jugadors. De tota manera de la Lliga es tenia previst que fins a 25 o 30 jugadors poguessin donar positiu.

Per la seva banda els jugadors del Barça han donat negatiu de manera que el club comença els entrenaments amb la vista posada al pròxim 20 de juny, quan està previst reprendre els partits que van quedar aturats per la pandèmia de la Covid-19. La Lliga espanyola de futbol va ser una de les primeres competicions a caure quan va aparèixer el coronavirus a l'Estat. Cap a principis de març es va anunciar que es suspenien en les jornades d'aquell més, amb la possibilitat d'anar ampliant el termini segons evolucionés la crisi. Aquesta va ser una decisió cordada entre la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol i el sindicat de futbolistes.

