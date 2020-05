El Govern posa en marxa la comissió que liderarà la reactivació econòmica

El Govern ha constituït aquest divendres al matí la comissió encarregada d'elaborar el pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi del coronavirus. La trobada l'ha liderat el president Quim Torra, al capdavant de la comissió juntament amb altres membres de l'executiu. Es tracta del vicepresident Pere Aragonès i dels consellers Meritxell Budó -Presidència-, Damià Calvet -Territori-, Àngels Chacón -Empresa-, Chakir el Homrani -Treball, Afers Socials i Famílies- i Teresa Jordà -Agricultura-.La comissió, que es va aprovar en un consell executiu extraordinari dissabte passat, haurà d'elaborar l'estratègia per sortir de la crisi econòmica que ja s'està notant -el PIB català es va desplomar un 3,9% el primer trimestre i podria fer-ho fins al 8,8% a finals d'any si es compleixen les pitjors previsions- i també haurà de validar les modificacions pressupostàries en els comptes aprovats fa dues setmanes al Parlament.La despesa sanitària de la crisi arribarà als 1.800 milions d'eruos, com a mínim, i caldrà reordenar partides. La idea del Govern és que aquestes modificacions siguin acordades amb l'oposició, especialment els comuns, que van validar els comptes amb una abstenció. Torra es va comprometre dissabte a presentar en el termini d'una setmana el pla de reactivació i de protecció social, de manera que és qüestió de dies que la comissió elabori un document de propostes per als propers mesos.

