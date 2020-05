Denuncien el conductor d'un cotxe per anar drogat a 217 km/h a l'Eix Tranversal

Els Mossos d'Esquadra van enxampar dimecres passat, 6 de maig, el conductor d'un cotxe que circulava a 217 quilòmetres per hora per la C-25 a l'altura de Sallent (Bages) i que anava drogat. L'home, que ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat excessiva, va ser detectat en un control de la policia catalana situat al quilòmetre 144 de l'Eix Transversal en sentit Girona.En aquest punt, els Mossos també van denunciar un motorista que anava a 221 quilòmetres per hora, quan la velocitat màxima en aquesta via és de 120. El Servei Català de Trànsit ha alertat, a través d'un comunicat, que "conduir sense retencions no pot ser el pretext per prémer l'accelerador".El SCT ha recordat que "la situació actual de fluïdesa a la xarxa viària no s'ha d'aprofitar per córrer més del compte i no es pot traduir en excessos de velocitat que augmenten el risc d'accidentar-se i la gravetat de les lesions".

