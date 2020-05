Les infermeres, les noves superheroïnes de Banksy

L'artista urbà Banksy ha fet arribar el seu homenatge personal a un hospital del Regne Unit. Una imatge que ja dona la volta al món pel missatge crític que conté. En la il·lustració es veu com un nen juga amb una infermera vestida de superheroïna mentre en una paperera hi ha llençats els superherois clàssics com Batman o Spiderman.El missatge se suma als molts que aquests dies circulen arreu del Planeta per agrair la tasca del personal sanitari i les infermeres que treballen incansables hores i amb volums d'estrès molts alts per donar resposta a la pandèmia del coronavirus que afecta a tot arreu i que ja ha causat la mort de milers de persones.

