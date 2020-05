Espanya registra un lleuger repunt de morts i nous contagis de coronavirus

Espanya ha registrat aquest divendres un nou repunt de morts per coronavirus. Concretament, en les últimes 24 hores han mort 229 persones, que eleven la xifra total de víctimes a 26.299 des que va començar la crisi. Pel que fa als nous contagis, també s'ha experimentat un lleuger augment respecte als últims dies. En les últimes hores, s'han reportat 1.095 nous casos diagnosticats per PCR, fet que suposa un increment del 0,49% respecte ahir. Des que va començar la pandèmia s'han contagiat de la malaltia 222.857 al total de l'Estat. En l'últim dia 762 persones han hagut de ser hospitalitzades per la malaltia i 85 han ingressat a l'UCI.Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que l'evolució de les dades mantenen la tendència dels dies anteriors, tot i que avui és una mica més alt. No obstant això, Simón ha demanat ser "fi" en els anàlisis. "La territorialitat serà important", ha dit. En aquest sentit, ha dit que Catalunya i Madrid tenen el major impacte del coronavirus. "No hem viscut igual l'epidèmia en totes les parts del territori", ha admès el doctor. És per això que caldrà analitzar l'evolució de l'epidèmia tenint en compte que l'impacte ha estat diferent en cada lloc. Això serà important també a l'hora d'avançar en la desescalada.En aquest sentit, Simón ha dit que aquest divendres es publicaran els informes definitius per passar de fase en el desconfinament. El doctor ha ressaltat la "cooperació i coordinació" entre l'Estat i les comunitats autònomes a l'hora d'avançar en el desconfinament. "Les comunitats autònomes han patit epidèmies diferents, tant en l'evolució com en l'impacte, i per tant no s'han reforçat de la mateixa manera encara que ara es demanin condicions mínimes bàsiques", ha dit Simón, que ha remarcat que "en general" tots els territori estan ben preparats.Les zones amb menys capacitat són aquelles amb menys impacte de l'epidèmia, però el doctor ha dit que "no hi ha grans debilitats". "En general, totes les sol·licituds presentades tenen gran qualitat que demostra que el sistema és fort", ha afegit Simón, tot i lamentar que la salut pública ha tingut una capacitat menor que les que s'han necessitat durant la crisi del coronavirus. Simón ha recordat que cada fase ha de durar quinze dies, però ha admès que es contempla la possibilitat de canviar-ho en funció de l'evolució de la pandèmia. "La idea general és que cal estar dues setmanes en cada fase per poder avançar, però hi pot haver certa flexibilitat", ha dit.La mobilitat a la fase 1 estarà restringida a la zona que passi de fase i la gent es podrà moure dins d'aquesta àrea territorial. Les franges horàries, ha dit Simón, s'hauran d'adaptar en les noves fases però es mantindran similars a les actuals. "El problema de les franges horàries és que estan pensades per evitar relacions entre grups. Ens interessa protegir grups molt concrets", ha apuntat el doctor. En les pròximes hores s'acabaran de definir les franges i quin ús es podrà fer de les terrasses de cara a la nova etapa que dilluns obriran alguns territoris d'Espanya. Simón ha apuntat també que es proposarà a determinades comunitats autònomes variacions en les franges horàries per evitar que els menors estiguin al carrer a les hores de més calor.De nou, el doctor ha demanat prudència. "No podem permetre que pocs llencin l'esforç que hem fet", ha insistit Simón, que ha assegurat que és compatible sortir de casa i sentir-se en una vida "més normal" i alhora respectar les normes. "Demano a tothom siusplau que entenguin què ens juguem tots pel mal comportament d'alguns", ha reclamat. "No serà molt, però hem de mantenir durant un temps més la distància social", ha afegit el doctor.

