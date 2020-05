Així hem de guardar les mascaretes a casa entre ús i ús

La mascareta ja s'ha convertit, des de la irrupció del coronavirus, en una peça més de vestir en el nostre dia a dia. El seu ús és clau per prevenir els contagis i no només és important saber com posar-la i treure-la correctament, sinó també saber com i on l'hem de desar quan arribem a casa per evitar que s'infecti.És millor penjar-la al rebedor de casa o bé guardar-la en una bossa? I en aquest últim cas, puc utilitzar qualsevol bossa? Canvia la manera de desar-la segons el tipus de mascareta? Aquests són alguns dels dubtes que han sorgit les darreres setmanes sobre el manteniment de caretes.Ni dins de la motxilla, ni a la butxaca de la jaqueta, ni a sobre de la taula ni a una bossa qualsevol. Els farmacèutics recomanen que les mascaretes (siguin quirúrgiques, FFP2 o FFP3) es guardin dins de la mateixa bosseta de plàstic amb la que venen quan les comprem. "El millor és guardar-la dins la bossa amb la que ve quan la compres, ja que així tens garantit que es tracta d'un espai esterilitzat", explica ala farmacèutica Mònica Batllori i recorda que si agafem una bossa qualsevol, correm el risc que aquesta estigui contaminada prèviament i ho passi a la mascareta.Una altra alternativa és penjar-la en alguna part de la casa sense que estigui en contacte amb altres objectes. Ara bé, cal que el lloc d'on es pengi la mascareta hagi estat desinfectat prèviament.Pel que fa a les mascaretes casolanes també es recomana seguir aquestes indicacions encara que com que són de tela també es poden netejar, cosa que es recomana fer de manera freqüent. En el cas de les altres, es recomana anar-les renovant així com sigui possible.Una cosa que també destaquen els farmacèutics consultats per aquest mitjà és el fet de tenir les mans netes a l'hora de treure la mascareta. "De res serveix guardar-la correctament si toquem l'objecte amb les mans contaminades, per això el primer de tot que s'ha de fer és rentar les mans", insisteix Batllori.Un altre aspecte que continua preocupant als farmacèutics és el fet que encara es troben moltes persones que van amb la mascareta mal col·locada. Gent que la porta per sota del nas o bé del revés. És per això que recorden que cal revisar bé quina és la part de dalt i sempre manipular la careta agafant-la per les gomes.

