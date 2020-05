Detectat a Catalunya el primer gat amb coronavirus de l'Estat

Investigadors han detectat a Catalunya el primer gat de l'Estat infectat per coronavirus. Fa aproximadament una setmana, els experts del Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) de Barcelona ​​van rebre el cadàver de l'animal, que vivia amb una família que havia donat positiu de Covid-19 . Davant un quadre mèdic amb dificultats respiratòries, molt poques plaquetes i insuficiència cardíaca, el veterinari va decidir sacrificar l'animal i enviar-lo al Cresa.Els investigadors d'aquest centre van trobar el coronavirus en la cavitat nasal i un gangli limfàtic proper a l'intestí, amb una càrrega viral molt baixa. Però cap de les afectacions trobades en l'animal eren compatibles amb una infecció per coronavirus, és a dir, el virus no va tenir res a veure amb el seu estat de salut. Segons l'anàlisi, el gat patia una malaltia al cor coneguda com a cardiomiopatia hipertròfica, que pot causar mort sobtada.Per Natàlia Majó, directora del Cresa, això només demostra que "els gats en ocasions molt aïllades poden ser víctimes col·laterals de la pandèmia, però hi ha molt poca probabilitat que puguin infectar les persones". Aquest seria el sisè gat detectat amb coronavirus. La resta han estat diagnosticats a Hong Kong, Bèlgica, Nova York i França.

