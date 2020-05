VÍDEO Així sona «Me Vale», la nova cançó de Miki Núñez

Miki Núñez apareix en diversos racons de casa seu al videoclip. Foto: Miki Núñez

Miki Núñez estrena cançó en ple confinament pel coronavirus. Es tracta del single "Me Vale", que l'artista terrassenc ha acompanyat d'un original vídeoclip on hi apareix la seva família, amics i també cares conegudes, com Manu Guix i algun company d'edició quan va passar per Operación Triunfo.En relació al vídeo, el cantant explica que "tenia dins el cap com volia que fos", pel que va demanar ajuda al seu germà i a un amic "perquè no podia esperar més".A més, assegura que en aquesta cançó "s'ha despullat" per mostrar casa seva i aparèixer al llit, a la dutxa, jugant a la consola o practicant esport al terrat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor