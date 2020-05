Cs ofereix ara mà estesa a Sánchez per negociar uns pressupostos per a la pandèmia

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha ofert mà estesa al govern espanyol per negociar uns pressupostos que facin front a un "canvi absolut de paradigma econòmic" i incloguin mesures "adients" per combatre la pandèmia i "l'angoixant" situació econòmica. En una entrevista a Ràdio 4 , ha volgut deixar clar que això no suposa un canvi en la política d'aliances i que, per governar, l'executiu de Pedro Sánchez haurà de recolzar-se amb els seus socis. Pel que fa a les declaracions del president d'ERC, Oriol Junqueras, que demana que es convoquin eleccions abans que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre la inhabilitació de Quim Torra, Carrizosa diu que els partits de l'oposició han demostrat més responsabilitat que els republicans.En la mateixa línia de l'oferiment al Govern per negociar els pròxims pressupostos de la Generalitat, Carrizosa també ha manifestat la voluntat de Cs de "col·laborar i buscar el consens" per tirar endavant uns pressupostos estatals per a la reconstrucció. Unes declaracions de Carrizosa poc després que Cs hagi possibilitat la quarta pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés. Tot i així, defensa que es tracta d'una "qüestió de responsabilitat" en unes circumstàncies concretes i que, en cap cas, s'ha d'interpretar com un canvi d'aliances ni d'estratègia.Preguntat per les decisions de deixar el partit de Juan Carlos Girauta i Carina Mejías, Carrizosa ho ha emmarcat en decisions personals que cal respectar i ha volgut remarcar que ara no tenien cap càrrec ni responsabilitat dins el partit i que la "immensa majoria dels militants" i la direcció del partit han aplaudit el vot a favor de la pròrroga.Carrizosa ha qüestionat la interpretació que s'ha fet de la piulada de l'exlíder de Cs, Albert Rivera. Considera que no hi ha descord amb el que defensa el partit liderat ara per Inés Arrimadas i hi veu "ganes de trobar desacords". En aquests sentit, ha defensat que Rivera es va limitar a retuitar un article d'Andrés Betancor crític amb com el govern espanyol està portant l'estat d'alarma. Unes crítiques que, segons assegura, el partit comparteix i subratlla que l'article no defensa que s'hauria d'haver aixecat l'estat d'alarma.En l'àmbit de la política catalana, Carrizosa critica que un dels socis del Govern, ERC, demani eleccions. "El normal és que ho demanin els partits de l'oposició i les forces de l'oposició estem demostrant més responsabilitat", ha remarcat per desprès afegir que "no és moment de pensar en vots, sinó de pensar en la vida de la gent i la recuperació econòmica". En aquest sentit, ha considerat "vergonyós" que els socis del Govern es barallin "per una oportunitat de rascar vots". "Tenim un Govern i uns socis de govern que fan una mica de vergonya en aquesta situació tan greu que tenim", ha conclòs.D'altra banda, Carrizosa ha contradit les declaracions del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea (Cs), que ha dit que Torra ha estat més sensat que el govern de Madrid en la gestió de la crisi del coronavirus. "Jo crec que Torra és de tot menys sensat", ha rebatut Carrizosa, recordant que l'executiu català ha defensat que una Catalunya independent hauria tingut menys morts. I ha afegit que "mai qualificaria Torra d'assenyat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor