Neix al Pallars la primera cervesa verda d'oliva del món

La primera cervesa verda d’oliva del món ja és una realitat. I és pallaresa, concretament, de la Vall de Barcedana, al terme municipal de Gavet de la Conca.S’ha batejat com Oliba Green Beer i la seva recepta inclou set varietats d’olives autòctones del Pallars Jussà. El seu creador, Ivan Caelles, ja fa dos anys que comercialitza amb èxit l'oli d’oliva verge extra de muntanya Erm Caelles, que és enginyer agrònom, ha tret ara al mercat un nou producte que uneix dos de les seves passions, les olives i la cervesa, i que dóna continuïtat a la iniciativa endegada amb l’oli. L'Oliba Green Beer és, segons Caelles, una cervesa d’oliva que destaca pel seu color verd, pel seu aroma i pel seu sabor compensat i amb tocs d’oliva.Aquesta cervesa pallaresa es presenta en ampolles de 33 centilitres, una edició limitada d’ampolles de 75 centilitres i tiradors per a fires i pel sector de l'hosteleria. A més, s’ofereixen uns packs-cistella que inclouen cinc cerveses amb un got de degustació o bé sis cerveses (sense el got) amb un regal sorpresa.El seu llançament oficial serà telemàtic -degut al coronavirus- i està previst per aquest diumenge. L’Oliba Green Beer entra amb força al mercat de les cerveses artesanes i ja està disponible en botigues gurmet i de proximitat, a la pàgina web de la cervesa i en diferents plataformes online especialitzades. Al Pallars es pot trobar a Casa Badia de Tremp i a l’Hotel Terradets de Cellers.Segons expliquen els seus impulsors, Oliba Green Beer s’ha elaborat seguint l’estil Bohemian Pilsner, originari de la República Txeca. S’han utilitzat malts pils d’alta qualitat i llúpols txecs com el saaz per oferir un producte amb un 5% d’alcohol, refrescant i suau. A més, Oliba és una cervesa sense gluten, fet que no afecta el seu sabor i que la fa apta per celíacs.L’Oliba Green Beer està compromesa amb la fundació Ilersis , que afavoreix la integració de persones amb discapacitat intel·lectual a Lleida. Els seus nois i noies s’han encarregat de la manipulació del packaging de les cerveses i de posar-hi l’etiqueta en braille elaborada conjuntament amb l’ONCE i que permet a les persones amb discapacitat visual de poder llegir el producte que tenen a les seves mans.La cervesa compta amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà, del programa Al teu gust, aliments del Pallars de l’Ajuntament de Tremp, de l’Ajuntament de Gavet de la Conca i de Pallars Actiu.

L’Oliba Green Beer destaca pel seu color verd. Foto: Oliba Green Beer

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor