La llibertat del poble més petit de l'Estat esdevé un malson pel coronavirus

La plaça del poble es també la pista esportiva. Foto: Wikipedia

La localitat valenciana d'Emperador, a l’Horta Nord i a només 18 quilòmetres de València, és el municipi més petit de tot l’Estat, amb només una extensió 0,03 km2, uns 33.000 metres quadrats. Hi resideixen 698 veïns, en una densitat de població molt elevada.Fa uns dies, el govern espanyol va relaxar el confinament a totes les poblacions i va permetre sortir a passejar amb els nens i fer una mica d’esport, entre d’altres mesures. El que arreu es va rebre amb una gran alegria, a l’Emperador va tenir un punt agredolç: sí, es podia sortir, però no es podia travessar el terme municipal.El resultat, els passejos o activitats esportives tindrien uns recorreguts molt curts. El trajecte d’una punta a l’altre del poble, a dins del termé municipal, només té 600 metres com a màxim. El poble és tant petit que la plaça de l'Ajuntament és també la pista poliesportiva, el parc infantil i el lloc on es fa el ball de Festa Major.L'alcalde de la localitat, Albero Bayarri, ha sol·licitat poder ampliar el límit a l'hora de practicar esport o passejar. “Estem confinats dins del confinament”, es queixa.El poble, un assentament fundat al segle XVIII, va aconseguir la seva condició de municipi el 1837. A la Transició, el 1978, el poble va ser integrat a Museros, el municipi que l’envoltava, per decret llei del Consell de Ministres. La població del diminut municipi es va enfurismar, va protagonitzar diverses protestes i va portar el cas al Tribunal Suprem, qui els va donar la raó el 1985. Van recuperar la seva independència.Ara, 35 anys més tard, el coronavirus sembla que els hi ha jugat una broma de mal gust.

