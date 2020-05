Principi d'acord per allargar els ERTO

El govern espanyol ha aconseguit un principi d'acord amb els agents socials en el marc del diàleg social per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), segons fonts properes a la negociació.No obstant això, el text haurà de ser ratificat per les diferents organitzacions tant sindicals com a empresarials. Així, CEOE ha convocat al seu Comitè Executiu a una reunió a les 9.00 hores d'aquest divendres.Per la part sindical, UGT també celebrarà un Comitè Confederal per donar el vistiplau a l'esborrany, igual que CCOO, que reunirà la seva Executiva.Si els òrgans de direcció dels agents socials donen el vistiplau a l'acord, no és descartable que la mesura sigui aprovada pel Consell de Ministres extraordinari que se celebra aquest divendres per donar llum verda a la pròrroga de l'estat d'alarma.Govern central i agents socials han aconseguit aquest principi d'acord després d'una reunió maratoniana, que va començar passat el migdia i que va obligar a suspendre la trobada que sindicats i empresaris tenien previst mantenir a les 20.00 hores de dijous per seguir parlant de la desescalada.L'objectiu d'aquesta negociació sobre els ERTOs era aconseguir que, després de l'estat d'alarma, aquells sectors que necessitin mantenir els ERTOs puguin fer-ho per salvaguardar l'ocupació i evitar tancaments empresarials i que aquells que es vagin recuperant puguin reincorporar a treballadors inclosos en aquests procediments de manera progressiva.La regulació que va establir el Govern espanyol amb la crisi sanitària facilitava la presentació d'ERTOs per força major i per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció. La Seguretat Social va informar dimarts passat que 3,38 milions d'ocupats estaven inclosos en ERTOs.A més, aquesta regulació que es va donar als ERTOs per força major derivats del Covid-19 estableix una sèrie de beneficis: exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d'aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta en la Seguretat Social i del 100% per les quals tinguessin menys de 100 treballadors.Els treballadors afectats per ERTOs perceben una prestació per atur encara que no compleixin amb el període de cotització mínim. Aquestes mesures extraordinàries estan subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.Precisament, aquest ha estat un dels cavalls de batalla de la negociació. La CEOE havia advertit que aquesta clàusula podria portar al tancament massiu d'empreses si les hi obligava a mantenir la plantilla durant mig any sense haver recuperat activitat.Està per veure com quedarà finalment aquest punt en l'acord, si es mantindran les exoneracions de quotes per a les empreses (o durant quant temps almenys) i de si les restriccions als acomiadaments objectius que s'han establert durant l'estat d'alarma s'allarguen en el temps, mesura que no agrada gens als empresaris.

