Un cotxe els Mossos patrulla vigilant que es compleixin les normes Foto: Albert Alemany



Una dona practicant ioga a la vora del mar Foto: Albert Alemany

Una dona amb l'equip preparat per anar a nedar Foto: Albert Alemany

Tres homes amb el neoprè abans d'entrar a l'aigua Foto: Albert Alemany

Primer dia de platges obertes a Barcelona Foto: Albert Alemany

Primer dia de platges obertes a Barcelona per poder practicar-hi esport. La fotografia d'aquest divendres a primera hora contrasta amb els imatges del dissabte passat (primer dia del relaxament del confinament) en què es veia el passeig marítim de la ciutat saturat de gent. Desenes de persones han aprofitat les primeres hores del dia per entrenar a prop de la mar.Corredors, practicants de ioga i fins i tot surfers s'han apropat avui per poder tornar a gaudir de les platges, que tal com va anunciar el consistori només estaran obertes per a la pràctica d'esport individual.

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir que reobriria les nou platges de la ciutat a partir d'aquest divendres per permetre fer-hi esport. La pràctica esportiva es podrà fer entre les sis i les deu del matí. Es podrà fer exercici a la sorra i nedar, segons va informar el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, en roda de premsa.L'esport que es practiqui a la platja haurà de ser individual i s'habilitaran dos accessos a cada platja. Els esportistes federats disposaran d'un punt específic d'entrada a la platja del Bogatell i podran exercitar-se entre les vuit del vespre i les onze de la nit.

La Guàrdia Urbana controlarà les platges i estarà prohibit desplaçar-se fins al front marítim amb cotxe per fer-hi esport. "Serà una pràctica esportiva de proximitat", va dir Badia. "No es podran fer passejades o estades a la platja", va insistir.Badia va informar també que no hi hauria servei de socorrisme en l'obertura de platges per a la pràctica esportiva i que en cas d'emergència s'haurà de trucar al 112.

