La Lliga tornarà el 20 de juny, segons l'entrenador del Leganés, Javier Aguirre. Dijous va anunciar que està previst que els partits comencin el cap de setmana del 20 de juny si no hi ha cap contratemps amb els tests de coronavirus i la tornada als entrenaments dels clubs.



"Tinc una notícia d'última hora. Ja tenim data d'inici de lliga: 20 de juny comença La Lliga i en cinc setmanes l'acabem oficialment el 26 de juliol. Es jugarà dissabtes-diumenge i dimecres-dijous. M'ho acaba d'informar La Lliga oficialment!", va dir el tècnic en una entrevista amb Marca Claro.

Aguirre va afirmar que es tracta d'una bona notícia per poder programar els entrenaments i reprendre l'activitat, que el CD Leganés reprendrà aquest divendres. "Estic molt content perquè ja tenim els entrenaments amb calendari. Ja comencem demà, afortunadament vam passar les proves", va afegir, donant a entendre que no van tenir cap positiu en els tests de Covid-19.No obstant això, fonts de La Lliga han explicat que les dates de tornada a la competició segueixen sense estar confirmades, ja que el govern espanyol ha de donar el vistiplau a les diferents fases establertes. Sens dubte, l'objectiu de l'organització i dels clubs és acabar la competició, amb la intenció de tornar al mes de juny. Idea que ja havia avançat el seu president, Javier Tebas, i que ja va apuntar que es faria sempre seguint les directrius de Sanitat.En una entrevista a El Gran partido de COPE aquest mateix dijous a la nit, el president del Getafe, Ángel Torres, també va reconèixer que no és oficial la data de tornada, tot i que sí que ha apuntat que s'estudia seriosament la possibilitat que sigui el cap de setmana del 20 de juny. A més, també ha anunciat que Tebas va dir en l'última assemblea que en els pròxims dies es faria l'anunci de la tornada.A falta d'aquesta confirmació, el futbol professional comença a activar-se. Diversos clubs tornen aquest divendres als entrenaments, però encara molts altres estan pendents de les proves del coronavirus. Així mateix, les fases establertes per Sanitat estan subjectes a l'evolució de la pandèmia al país.La Lliga espanyola de futbol va ser una de les primeres competicions a caure quan va aparèixer el coronavirus a l'Estat. Cap a principis de març es va anunciar que es suspenien en les jornades d'aquell més, amb la possibilitat d'anar ampliant el plaç segons evolucionés la crisi. Aquesta va ser una decisió cordada entre la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol i el sindicat de futbolistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor