Sabater proposa ser alcaldessa de Badalona sense cartera i ofereix dues tinences d'alcaldia al PSC

Amb les posicions encara molt allunyades, Guanyem i PSC afronten els últims dies de negociacions, on també hi ha ERC, els comuns i JxCat, abans del ple convocat per aquest dimarts al migdia. La majoria absoluta a Badalona se situa en els catorze regidors i és necessari el vot dels cinc partits perquè pugui prosperar una opció diferent a Xavier Garcia Albiol.Si les negociacions fracassen, el líder del PP seria investit per majoria simple en ser el principal partit de l'Ajuntament. Com ja va passar en el ple d'investidura del passat mes de juny, es preveu que la incògnita es mantingui fins a minuts abans del ple. En aquella ocasió, Sabater va cedir en benefici del PSC.La líder de Guanyem ja ha dit que aquella situació no es tornarà a repetir i ara, després de la rectificació d'ERC, ha volgut mostrar múscul davant el PSC a la represa de les negociacions. Els socialistes, però, tornen a tenir la clau de la investidura i aquesta ja va ser, precisament, la força que van fer servir al juny per doblegar Sabater. La partida continua a Badalona.