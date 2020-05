El Govern preveu que el curs vinent es faci en part des de casa

El Departament d'Educació preveu que el curs escolar vinent no hi hagi tots els alumnes alhora als centres educatius, fet que obligarà a combinar l'educació presencial i a distància. Això també obligaria a replantejar l'organització dels centres i dels currículums, així com a contractar més professorat. De fet, els professors més vulnerables no tindrien contacte directe amb els alumnes. Ho va dir el conseller, Josep Bargalló, als sindicats en una reunió que va tenir lloc aquest dimecres.Segons el sindicat Intersindical-CSC, Bargalló va plantejar tres reptes: la preinscripció , l'obertura parcial dels centres a partir de la fase 2 per a tutories personalitzades i preparació de la Selectivitat, i el curs vinent. Respecte a aquest tercer punt, el conseller va dir, segons el sindicat, que "segur que en tot el curs no es tornaran a veure les aules amb el mateix nombre d'alumnes que hi ha ara" i que "alguns professionals no podran tenir contacte directe amb l'alumnat fins que no hi hagi una vacuna".Es tracta de les persones entre els 60 i els 65 anys, embarassades, diabètics i personal amb malalties respiratòries o cardiovasculars. És professorat que no tindrà la baixa, serà part de la plantilla del centre però sense contacte directe amb l'alumnat i continuarà fent treball telemàtic.Pel conseller, cal afrontar el currículum sabent que la docència serà "híbrida": presencial i no presencial. S'hauran d'evitar les aglomeracions a les portes dels centres, replantejar tot l'aspecte pedagògic i organitzatiu dels centres, fer acords de teletreball perquè ara no està regulat i això està portant problemes. També es contempla la possibilitat de tancament de centres de territoris concrets si hi ha un rebrot important. El conseller també va dir que caldrà abordar el transport escolar i el menjador.El conseller diu que el curs que ve tot indica que hi haurà d'haver més personal i que per tant hi haurà d'haver alguna aportació pressupostària afegida. Es faci el que es faci com a solució, l'educació catalana no pot funcionar només amb el professorat que hi havia previst. Cal esperar quants diners arriben d'Europa i de Madrid i quants es poden destinar a l'educació, va dir Bargalló, segons el sindicat. El departament s'està plantejant dotar els centres educatius de telèfons mòbils per ajudar a la connectivitat segura de docents i alumnes.El sindicat es va queixar de la manca d'informació del departament als seus treballadors i per això va demanar un canvi organitzatiu intern. També va lamentar que les substitucions de professors de baixa no es faci de forma normal."Aquesta gestió híbrida generarà disfuncions i una gestió complicada dels centres, serà necessari un augment del personal per tal de garantir els drets dels treballadors i la qualitat de l'educació que s'ofereix als alumnes", assegura el comunicat. "A partir d'ara s'ha de tenir en compte en tot moment el que diguin els serveis de prevenció" i el sindicat espera que no es prengui cap decisió en matèria educativa catalana des de Madrid, sinó que el pla de reobertura sigui pensat, planificat i aplicat des de Catalunya i tenint en compte la realitat catalana.Sobre la neteja i desinfecció dels centres durant la preinscripció, Bargalló va explicar que els contractes de neteja estan suspesos, però es poden reactivar puntualment per a qüestions concretes. Durant el procés de preinscripció, es farà una neteja completa cada dia i dues neteges de superfície durant el dia. Hi haurà tres persones a cada centre: algú gestionant l'entrada, una persona per recollir documentació de paper i una tercera per donar la informació que calgui. El conseller també va dir que l'estat espanyol diu que en fase 1 s'han d'obrir els centres per fer-hi anar el professorat, però que Catalunya això no ho aplicarà.D'altra banda, I-CSC critica que els compromisos que va adquirir el departament amb les empreses que presten serveis a l'educació no s'estan complint. Hi està havent ERTO en les empreses de menjador, fins i tot a final del mes d'abril amb els problemes de cobrament que ha suposat a tots aquests treballadors. No estan arribant els diners a les empreses i les resolucions del departament no són definitives per a Inspecció de Treball. Els treballadors no estan cobrant el 100% com assegurava el Departament d'Educació des de l'inici, diu el sindicat.

