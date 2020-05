ERC exigeix a l'alcalde de Sant Andreu de la Barca una disculpa pública amb Vergés

Per últim, ERC denuncia el tarannà "escassament democràtic" d'Enric Llorca per anunciar una mesura "personalista" que no ha estat sotmesa a debat al ple municipal. "Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Andreu de la Barca mereixen un lideratge polític a l’alçada de les seves necessitats, encara més en una crisi com la que estem vivint", finalitza el comunicat. Els republicans també reclamen a Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, on Llorca ostenta el càrrec de diputat delegat de Salut Pública i Consum, que es posicioni sobre les declaracions de l'alcalde i la conviden a reprovar-lo públicament.Per últim, ERC denuncia el tarannà "escassament democràtic" d'Enric Llorca per anunciar una mesura "personalista" que no ha estat sotmesa a debat al ple municipal. "Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Andreu de la Barca mereixen un lideratge polític a l’alçada de les seves necessitats, encara més en una crisi com la que estem vivint", finalitza el comunicat.

"Irresponsables, insensibles i incompetents"

ERC ha exigit a l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, que rectifiqui i es disculpi públicament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, després d'haver anunciat aquest dijous que se la declara persona non grata. En un comunicat, els republicans recorden que el batlle ha estat desautoritzat pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha valorat i defensat la tasca dels responsables sanitaris del Govern.També apunten que aquest anunci és la "culminació" d'un comportament "indigne i insolidari" que l'alcalde ha mantingut al llarg de tota la crisi de la Covid-19 i que va començar amb la instal·lació d'un hospital de campanya en un poliesportiu municipal per part de la Guàrdia Civil malgrat que ho desaconsellaven els experts.L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha declarat persona non grata tant la consellera Vergés com el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, per "menysprear" de manera "irresponsable" l'ajuda que el municipi ha posat a disposició del Departament de Salut per lluitar contra el coronavirus. Just el dia que s'ha començat a desmuntar l'hotel medicalitzat que s'havia habilitat al municipi, el seu alcalde, Enric Llorca (PSC), ha qualificat d'"irresponsables, insensibles i incompetents" els responsables del Departament de Salut per rebutjar tant l'hotel com l'hospital de campanya tot i saber que eren "necessaris". "Espero que en el futur l'únic color que defineixi l'acció política sigui el d'ajudar als demés", ha afegit.L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l'assessorament de l’ONG Metges Sense Fronteres, va habilitar a finals del mes de març l'hotel com a equipament sanitari amb una capacitat de 57 llits. Segons Enric Llorca, metge de professió, es tractava d'un dels hotels millor adaptats per acollir malalts de Covid-19 de tot Catalunya i ha lamentat que, com ha passat fins el moment amb l'hospital de campanya habilitat en un poliesportiu municipal, el Departament de Salut els hagi "menyspreat" en base a "mentides".Enric Llorca, a l'exterior de l'Hotel Bristol acompanyat de la resta de membres del govern municipal, ha deixat clar que el d'avui "és un dia trist" perquè l'hotel "era un símbol d'esperança en moments molt durs i un recurs sanitari que estat menyspreat". "Vull demanar disculpes a les persones que haurien d'haver estat ateses aquí perquè la Generalitat té alguns irresponsables, insensibles i incompetents que no han actuat com la situació requeria", ha afegit.A diferència de l'Hotel Bristol, que ara prepararà les seves instal·lacions per tornar a obrir tant bon punt se'ls autoritzi, Enric Llorca ha informat que l'hotel de campanya muntat al poliesportiu 11 de Setembre es mantindrà en condicions de ser utilitzat en cas de necessitat fins que les autoritats sanitàries ho aconsellin.

