Simón, sobre el ball de xifres de morts: «No sabem si es deuen a un accident de trànsit enorme»

Espanya acumula un total de 26.070 víctimes mortals pel coronavirus - en les últimes 24 hores, 213 -, segons l'últim balanç del Ministeri Sanitat. Ara bé, aquestes dades no coincideixen amb l'informe de vigilància sobre l'excés de mortalitat que elabora l'Institut de Salut Carlos III. La diferència entre una xifra i l'altra és de més de 4.500 morts. En concret, segons aquest recompte, entre el 17 de març i el 2 de maig han mort 30.706 persones més arreu de l'Estat que en el mateix període del 2019.Aquest decalatge ha estat motiu de pregunta aquest dijous al matí, durant la roda de premsa diària del comitè tècnic. Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat que l'informe sobre excés de mortalitat és un sistema que calcula "en general".És a dir, fins que no s'analitzen posteriorment, no se sap si aquests aproximadament 4.500 morts de més són fruït del coronavirus o d'alguna altra causa. "No podem dir a què es deuen aquests increments; no sabem si es deuen a un accident de trànsit enorme, no sabem si es deuen a un increment de la mortalitat per infarts, a un augment de la mortalitat per coronavirus o per qualsevol altra malaltia", ha destacat."No sabem d'aquesta mortalitat general quants morts seran directament imputables al coronavirus i quants no. Sí que sabem que hi ha 26.000 morts per coronavirus. Les xifres són perfectament coherents i compatibles les unes amb les altres. Sabem també que a causa del coronavirus hi ha hagut en alguns llocs retards en la decisió dels ciutadans d'acudir als sistemes sanitaris pel risc que podia suposar, per por... i això ha pogut tenir també un impacte en l'evolució d'algunes malalties i la letalitat associada a algunes d'aquestes malalties", ha conclòs.

