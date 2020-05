Jornades de portes tancades: triar escola sense haver-la visitat

El Teo, de 3 anys, es va traslladar de municipi amb els seus pares un mes abans del confinament Foto: cedida

Ei que arriben preinscripcions!!!😍 A tot arreu trobaràs grans mestres però la riquesa de la diversitat... a la pública, la de tots i totes!!! I si ets de la zona t'esperem al #Serrallo ! Obrirem un fil amb info diària!! I per anar xafardejant:https://t.co/DNN9zQBAgX — AMPA EscolaSerrallo (@AMPA_Serrallo) May 5, 2020

L'anunci de la posada en marxa de les preinscripcions escolars el 13 de maig sense la possibilitat de visitar els centres en jornades de portes obertes, ha deixat a molts pares amb una sensació agredolça. Sovint la visita als centres serveix per aclarir dubtes però també per a rebre sensacions intangibles, impressions que poden acabar essent decisives a l'hora de triar."Fa ràbia no haver vist les escoles" afirma la Laura. Ella, l'Andrés i el seu fill, Teo, de 3 anys, van traslladar-se de municipi a principis de febrer. De fet, van avançar la mudança per poder estar instal·lats quan es fessin les jornades de portes obertes i les preinscripcions durant el mes de març. Però l'arribada de la Covid-19 ho va interrompre tot i només van tenir temps de veure'n dues. "N’hauríem volgut visitar almenys 4 o 5, perquè la primera la vam descartar directament per temes logístics", explica la Laura. Veient que es cancel·laven les visites, just un dia abans de la declaració de l’estat d’alarma van decidir agafar el cotxe: "vam anar a fer una volta per veure les escoles, encara que fos per fora, per veure com eren i si ens n'agradava alguna", recorda.El més difícil per a ells és haver de triar sense tenir referències en primera persona. "Al final has d'escollir-ne una, amb la incertesa que no les coneixes, que no coneixes ningú que hi hagi anat perquè no ets de la zona, i que et guies per les sensacions", reflexiona la Laura. "I encara que les vegis de forma virtual, volem tocar, volem sentir, i això ens hauria ajudat a triar", conclou.Davant la impossibilitat de fer portes obertes, el Departament d'Educació ha anunciat que els centres han d'incloure informació amb tot el detall possible de les característiques del centre i del projecte educatiu a les seves webs. De fet, moltes escoles ja fa dies que han actualitzat els recursos a les seves pàgines, algunes afegint vídeos, visites virtuals o interactius. Un cas original és, per exemple el de l’escola del Serrallo, a Tarragona, on són els propis pares, a través de l'AMPA, els qui s'han gravat en vídeo junt amb els nens per explicar i recomanar l’escola.Tampoc hi haurà la possibilitat de conèixer el centre escollit durant les preinscripcions, ja que el govern ha anunciat que s'hauran de fer telemàticament . Només les famílies que no disposin dels mitjans necessaris podran anar-hi presencialment, amb cita prèvia i extremant les mesures sanitàries; s'ha recomanat que hi vagi una sola persona i fins i tot, que porti el seu propi bolígraf. Així mateix, s'ha anunciat que, per als tràmits presencials als centres, es farà una neteja diària dels espais, s'instal·laran mampares de separació i hi haurà equips de protecció personal per als treballadors.En aquest últim punt han aixecat la veu les escoles cristianes concertades de Catalunya, que han donat a conèixer el seu malestar pel fet que la Generalitat les ha exclòs del repartiment de material de protecció sanitari en el procés de preinscripció. En un comunicat, els representants dels centres concertats s'han mostrat "sorpresos i indignats" per aquesta decisió, afirmant que "l'exclusió demostra un cop més que, aparentment, no totes les escoles formen part del Servei d'Educació de Catalunya". Tot i això, afirmen, garantiran el compliment de les normes dictades per les autoritats sanitàries.El següents passos del procés d'escolarització, com són la consulta de les llistes i les matriculacions, també s'hauran de fer per via telemàtica. Per tant, es donarà la circumstància que, en molts casos, els pares i mares trepitjaran per primera vegada l'escola dels seus fills el mateix dia que comenci el curs.

