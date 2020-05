VÍDEO Torna «Operación Triunfo»: així han reaccionat els concursants en conèixer la notícia

💣 NOTICIÓN 💣



Gairebé dos mesos després de veure's obligada a tancar les seves portes, l'acadèmia d'Operación Triunfo reobrirà les seves portes. Encara es desconeix la data exacte però la directora de l'acadèmia, Noemí Galera, ja ha demanat als concursants que es facin les maletes.Això sí, per poder tornar caldrà que tan els professors com els concursants es facin les proves per descartar que tinguin la malaltia i hauran de mantenir les distàncies de seguretat amb el professorat. Per això Galera els ha demanat que extremin les precaucions aquests dies. Galera també ha reconegut que no les tenien totes de poder tornar.Durant el temps que els nou concursants que van haver de marxar per la pandèmia del coronavirus han elaborat vídeos i han creat continguts per mantenir el que Galera ha anomenat "la flama d'OT". Així doncs l'acadèmia situada al Parc Audiovisual de Terrassa tornarà a obrir les seves portes. El concurs continua i tot i haver tingut contacte amb l'exterior la directora els ha demanat que "es concentrin i aprofitin" el mes que els queda d'aquesta edició".

