Personalitats internacionals reclamen que els presos polítics passin el confinament a casa

Quatre presos polítics d'arreu del món s'han sumat a la carta que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la resta de dirigents catalans i internacionals empresonats van enviar a l'alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet , per tal de poder passar el confinament en llibertat.Als signants s'hi sumen ara l'artista i activista xinès Ai Weiwei; l'ex-agent de la CIA i investigador John Kiriakou; el ciberactivista i defensor dels drets digitals suec Ola Bini; i l'exvicepresident de l’Equador, Jorge Glas. En aquesta missiva, els presos denuncien l'incompliment de les resolucions de l'ONU i de les normes internacionals per part dels estats.Recorden a l'alta comissionada el "cas omís" que han fet aquests governs -entre els quals l'espanyol- de les seves últimes recomanacions sobre el confinament fora de les presons durant la pandèmia de la Covid-19.Aquest dilluns, Bachelet, tornava a insistir al seu compte de Twitter que les persones en centres de reclusió "tenen més risc de contagi" a causa de les dificultats per respectar la distància i de l'escassedat de cures mèdiques. "Les persones detingudes arbitràriament o empresonades per exercir els seus drets han de ser alliberades sense tardança", sostenia.En aquest sentit, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ja va denunciar que la "voluntat repressiva" de l'Estat passi per sobre de la salut: "Amb una repressió incessable, els poders de l'Estat decideixen aïllar-se dels valors de l'ONU, posen en risc la salut de les persones i s'emporten els drets de tots els reclusos".

