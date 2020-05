Els sindicats del metro reclamen negociar les condicions per la tornada a la «normalitat»

El comitè d'empresa del metro de Barcelona vol desvincular les mesures sanitàries del desconfinament d'aquelles laborals. Els sindicats han anunciat al departament de relacions laborals de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que no assistiran aquest divendres a la reunió prevista per abordar qüestions de prevenció relacionades amb l'epidèmia.Els sindicats, en una carta dirigida al departament de relacions laborals, defensen que el relaxament de mesures restrictives per a la població i la finalització de l'estat d'alarma requeriran negociar condicions laborals relacionades amb la tornada a la "normalitat".Per això, exigeixen reunions monogràfiques periòdiques. "En la situació actual les relacions laborals han de ser un tema prioritari per la normalització de l'activitat sindical", diuen "La nostra sol·licitud ha de ser atesa de forma ràpida", afegeixen.

