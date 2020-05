Dimiteix la directora de Salut de Madrid després que Ayuso demanés passar a la fase 1

La directora general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitit aquest dijous. Ho fa poques hores després que la presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, demanés que la regió més assolada pel coronavirus a l'Estat passi a la fase 1 del pla de desescalada La petició d'Ayuso, que alguns experts han titllat d'"imprudent" , ha generat un fort rebombori en el si de l'executiu madrileny. La mateixa sol·licitud han fet Andalusia i Galícia en el marc de la reunió telemàtica mantinguda entre l'equip tècnic del Ministeri i els de les conselleries de Salut d'ambdues comunitats.La dimissió de Fuentes arriba quan la comunitat encara no ha presentat el seu pla de desconfinament per intentar justificar, amb criteris tècnics, que Madrid avanci de fase. Segons informen diversos mitjans de Madrid com Eldiario.es , la ja exdirectora de Salut ha plegat perquè no estava disposada a relaxar les mesures.Fuentes, nomenada per a aquest càrrec el 24 de setembre, ha desenvolupat la seva activitat professional en el Servei Madrileny de Salut en l'àmbit hospitalari, als hospitals 12 d'Octubre, Infanta Cristina, Carles III, Clínic Sant Carles i La Paz.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor